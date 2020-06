Trainer van tegenstander grapt met De Bruyne: "Hij gaat hier blijven, hij heeft genoeg van Manchester City"

Kevin De Bruyne wil er nog een speciaal seizoen van maken bij Manchester City en hielp zijn ploeg alvast richting de halve finales van de FA Cup. Uit bij Newcastle werd het 0-2. Steve Bruce, de manager van de thuisploeg, zou De Bruyne liever bij zijn team zien.

De Bruyne begon met een heel nuchtere analyse aan een interview voor de site van Man City. "We domineerden de match. We waren goed in balbezit, maar ook defensief. Buiten één foutje in de tweede helft." Plots dook Steve Bruce, de trainer van Newcastle, op. Wat volgde was een hartelijke interactie.

"Hij gaat hier blijven", zei Bruce over De Bruyne. "Hij heeft genoeg van Manchester City, hij gaat voor Newcastle komen spelen." Ze checkten nog of het goed ging met mekaar en dan liet Bruce De Bruyne toch maar het interview afwerken.

"De goal van Sterling maakte het gemakkelijker voor ons", merkte de Rode Duivel nog op. Die bezorgde City zekerheid over een plaats in de halve finales. Daarin wacht Arsenal. "Het ging sowieso een lastige loting zijn. We gaan terug naar Wembley, altijd tof om daar te spelen."