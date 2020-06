Dieumerci Mbokani: "Antwerp voelt als familie"

Het zou wel eens de beste 'transfer' van de Great Old kunnen zijn: de contractverlenging van Mbokani. De Congolese goalgetter vertrok mee op oefenstage naar Duitsland en maakte daar kennis met Ivan Leko.

Via de clubkanalen deelde Antwerp een interview met Mbokani waarin de Congolees lof heeft voor Ivan Leko. "Ik zag meteen dat hij een goede coach is. Hij is tactisch erg sterk en praat veel met de spelers."

Na zijn recente contractverlenging begint Mbokani aan zijn derde seizoen bij Antwerp. "Ik ben zeer tevreden om te verlengen bij Antwerp. Ik ken het team al heel goed en het was voor mij ook belangrijk om in België te blijven, omdat ik de competitie goed ken."

"Ik ben enorm tevreden dat ik kan blijven, ik kan het hier met iedereen goed vinden. Antwerp is als familie voor mij", besluit de Congolees.