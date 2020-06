Officieel: ook de Africa Cup schuift een jaar op

De Afrikaanse voetbalfederatie CAF heeft aangekondigd dat de volgende Africa Cup in januari 2022 in Kameroen zal plaatsvinden. Het toernooi wordt dus met een jaar uitgesteld. De voetbalfederatie legde uit dat de volksgezondheid nu de absolute prioriteit is.

The CAF Executive Committee held a meeting on Tuesday, 30 June 2020, via video-conference to discuss the future of competitions and other related issues following the COVID-19 pandemic. The committee decided as follows 👇