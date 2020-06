Transfernieuws en Transfergeruchten 30/06: Matam

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Anderlecht zou een bod gedaan hebben op de Zweedse middenvelder Armin Gigovic

Anderlecht wil de ploeg nog versterken, maar moet creatief omspringen met het voor handen zijnde transferbudget. Al kan dat wel nog verhogen als er spelers verkocht worden. In ieder geval zouden ze hun oog al laten vallen hebben op een extra middenvelder. (Lees meer)

KV Oostende gaat normaal gezien ook Théo Ndicka Matam een contract geven

KV Oostende is in gang geschoten om zijn kern voor komend seizoen te bouwen. Na de Fransman D'Arpino, die gisterenavond al werd aangekondigd, is er nog een landgenoot van hem op komst. (Lees meer)