Antwerp troefde clubs uit Spanje, Duitsland en Italië af in de strijd om Boya, Gent was een ander verhaal

Antwerp verwelkomde Frank Boya op zomerstage in Duitsland. De Kameroense krachtpatser is na Jean Butez en Birger Verstraete zomertransfer nummer drie bij de Great Old. Hij kon met heel wat buitenlandse interesse schermen, maar toch koos hij voor de oudste club van België.

"Ik kon op interesse uit Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk rekenen. En ook uit Engeland, waar ik als niet EU-speler voorlopig niet naartoe kan", legde Frank Boya uit bij Gazet van Antwerpen. Toch koos de stevige centrale middenvelder voor Antwerp. Concurrentie van Haroun en De Sart "Antwerp was na drie jaar Moeskroen de ideale volgende stap. Ik stond al een jaar in contact met Luciano D’Onofrio, een man die het voetbal zéér goed kent", ging de Kameroener verder. Er was natuurlijk ook interesse van Gent, maar de Oost-Vlamingen bewandelden uiteindelijk een andere piste. "Er was contact in januari, maar de voorbije vier maanden hoorde ik niets meer", aldus Boya. Centraal op het middenveld is er heel wat concurrentie, maar dat schrikt hem niet af. Onder anderen Haroun, De Sart, Birger en Louis Verstraete, Hongla en Coopman liggen nog onder contract bij Antwerp. "Moeskroen telde ook veel middenvelders. Ik wil zelf mijn kans afdwingen. Maar het klopt dat mijn polyvalentie meer mogelijkheden oplevert", besloot hij.