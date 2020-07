Jonathan Legear wil spelersmakelaar worden: "Ik weet hoe het niet moet"

Jonathan Legear brengt zijn laatste voetbalmomenten door bij Wezet in eerste nationale bij Wezet, maar de Waal bereidt zich al voor op de volgende stap in zin carrière: spelersmakelaar.

In een interview met Het Nieuwsblad doet Legear zijn toekomstplannen uit de doeken. "Ik volg momenteel de trainerscursus, maar ik wil geen trainer worden. Ik wil spelersmakelaar worden, om zo jonge spelers te begeleiden. Grote makelaars zoals Christophe Henrotay en Mogi Bayat hebben geen carrière meegemaakt als voetballer."

"Ik kan jonge spelers tonen hoe het niet moet. Ik weet dat een slechte makelaar een carrière kan kapot maken als jonge voetballer. Ik heb het zelf meegemaakt", wist Legear te vertellen.

"Na Terek Grozny, wat de slechtste keuze uit mijn carrière was, kon ik voor drie jaar tekenen bij Olympiakos. Dat was in januari. Ik had zes maanden niet gespeeld, dus ik zou op mezelf trainen en tegen de voorbereiding terugkeren naar Griekenland. Maar ik ben nooit naar Griekenland gegaan, want toen wou de trainer me zogezegd al niet meer. Het was dus nooit de bedoeling geweest dat ik voor Olympiakos ging voetballen. Makelaars wilden gewoon wat geld verdienen aan mij."

Dat scenario wil Legear dus vermijden bij jonge voetballers. "Ik zou zelf nooit zoiets doen. Ik wil die jonge gasten helpen."