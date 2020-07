Eén grote verandering in tv-aanbod wedstrijden: "Geen matchen meer op zelfde tijdstip"

Eleven Sports is de laatste details aan het uitwerken met de Pro League hoe ze het uitzenden van de wedstrijden gaan organiseren. Eén groot verschil: er zullen geen wedstrijden op hetzelfde tijdstip meer plaatsvinden.

Hoe gaat het tv-aanbod eruit zien? "Dat ligt al voor 99% vast. Zoals in de tender gevraagd door de Pro League zal er op verschillende tijdstippen gevoetbald worden", aldus Guillaume Collard, CEO van Eleven Sports Belgium, in HLN. "Elke wedstrijd krijgt een afzonderlijk tijdslot. Er zullen in principe geen wedstrijden meer te zien zijn op hetzelfde tijdstip. Maar dat moet nog goedgekeurd worden op de Algemene Vergadering van de Pro League dinsdag."

Dat zou dan ook kunnen betekenen dat er wedstrijden op maandagavond zijn? "In eerste instantie is dat niet de bedoeling. Of per hoogste uitzondering."