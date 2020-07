Refaelov ziet wat Antwerp nog nodig heeft om mee te spelen voor de prijzen: "Een spits, centrale verdediger, winger en hét allerbelangrijkste is..."

In Deurne-Noord wordt niet alleen aan een nieuwe Bosuil gebouwd. Ook Antwerp 2.0 staat in de steigers. Lior Refaelov aast op eremetaal en helpt zijn bazen aan de extra profielen die nog nodig zijn om mee te spelen voor de prijzen.

Lior Refaelov is alvast tevreden met de huidige nieuwkomers. “Ik ken Birger Verstraete van bij Club Brugge. Hij was toen nog piepjong, maar al een echte pitbull. Hij pas bij de club. Dat geldt overigens ook voor Frank Boya. Dat is een monster.”

“Het is dankzij mij dat Dieumerci Mbokani heeft bijgetekend”, grapt de Israëliër in Het Laatste Nieuws. “Ik heb hem overtuigd op Instagram. Mbo is een toptransfer. Hij is de beste spits in België. Ik wist al eventjes dat hij ging tekenen.”

Maar Rafa beseft als geen ander dat Antwerp nog versterkingen nodig heeft om vooraan mee te spelen. “Bij deze: we hebben nog een spits, een centrale verdediger en een winger nodig. En het àllerbelangrijkste: hou Buta. Alsjeblieft!”

Geef Buta de juiste cijfertjes, maak hem blij en dan verkoop je hem later voor nog meer

“Als eigenaar van Antwerp zou ik hem eender welk contract geven”, besluit Refaelov. “Een nieuwe Buta halen zal héél véél geld kosten. Geef die jongen de juiste cijfertjes, maak hem blij en dan verkoop je hem later voor nog meer.”