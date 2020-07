Antwerp vreest voor kruisbandblessure bij middenvelder

In de oefenmatch tegen Eupen viel Antwerp-middenvelder Sander Coopman geblesseerd uit. Men vreest voor het ergste bij de Great Old.

Antwerp werkte woensdag een vriendschappelijk duel af tegen KAS Eupen. De oudste club van het land verloor met 0-1 van de Panda's, maar erger nog was de blessure van Sander Coopman. De middenvelder viel volgens Het Laatste Nieuws een kwartier voor tijd uit met een knieblessure.

Hoe erg het is moet nog blijken, maar er wordt gevreesd voor het ergste: een gescheurde kruisband. Vorig jaar zag Antwerp al een pion uitvallen met die blessure. Toen zag Junior Pius eind augustus zijn seizoen in het water vallen. Hij is inmiddels weer fit.