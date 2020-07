Leko heeft nog 18 spelers over om de bekerfinale mee te spelen

Als Ivan Leko in de bekerfinale nog wat speelruimte wil hebben, of als er nog iets gebeurt met de beschikbare spelers moet hij al teruggrijpen naar jongens uit de beloftenkern, teruggezette spelers of... Didier Lamkel Zé.

Na de blessure van Sander Coopman heeft hij nog 18 spelers die in aanmerking komen voor de bekerfinale. Spelers als Hoedt, Defour en Bolat zijn weg, Lamkel Zé zit bij de beloften na zijn démarche, de verhuurde spelers mogen niet spelen en de nieuwe spelers zijn niet speelgerechtigd. Ziehier de 18 spelers die Antwerp nog over heeft om de bekerfinale te spelen: Matijas, ­Lathouwers; Batubinsika, Pius, De Laet, ­Avadongo, Seck; Buta, Quirynen, De Sart, Haroun, Hongla, Juklerod, ­Rodrigues; ­Refaelov, Miyoshi, Benson, Mbokani. Zitten nog in de B-kern: Borges, ­Nsimba en Geeraerts.