Belgische topploegen gaan voorbereiding niet aanpassen: "Kunnen niet anders dan op 8 augustus beginnen"

De ploegen in 1A krijgen een lastig vraagstuk voorgeschoteld. Nu er door het verdict van het BAS nog zoveel onzekerheid is rond het competitieformat, is het zéér de vraag of begin augustus de eerste speeldag wel kan plaatsvinden. De topteams gaan alvast hun voorbereiding niet aanpassen.

"We zitten nu al met een overvolle kalender, Europees voetbal inbegrepen moeten we ons nu al richten op drie wedstrijden per week", laat KAA Gent weten aan Het Laatste Nieuws. "Onze voorbereiding blijft dan ook gericht op een competitiestart op 8 augustus."

Dat is ook de insteek bij Anderlecht. "Of we nu met 16, 17 of 18 zullen spelen, maakt niet uit. Met een tweede mogelijke coronagolf én een EK dat eraan komt, kúnnen we niet anders dan op 8 augustus beginnen. Daar blijven we onze voorbereiding dan ook op richten."

Voor Club Brugge en Antwerp verandert er sowieso weinig, want zij moeten er op 1 augustus staan in de bekerfinale. Ook Standard en Genk zouden geen plannen hebben om hun voorbereiding aan te passen.