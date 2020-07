Interview: Coach Leko na de blessure van Coopman: "We kunnen er niet omheen, nu zullen we moeten versterking halen."

In een oefenwedstrijd van Antwerp tegen Eupen viel Sander Coopman geblesseerd uit. Het verdict, volledig afgescheurde voorste kruisband en ook zijn miniscus werd geraakt. De middenvelder gaat dus een lange revalidatie tegemoet en zijn ploeg zal maanden niet op hem kunnen rekenen.

"Een heel zware domper", reageert coach Ivan Leko.

"We wisten meteen dat dit een ernstige blessure zou zijn. Meteen. De dokter zei het ook direct. Dat is anders dan bij contactblessures. Blessures bij een speler die op dat moment alleen staat of waar weinig contact was zijn quasi altijd heel ernstig en dat is jammer genoeg opnieuw gebleken."

Na een tegenvallend eerste seizoen op de Bosuil moest dit eigenlijk hét seizoen worden voor Sander. Dit keer met een nieuwe coach die vertrouwen in hem heeft. Maar volgens de coach zal het op lange termijn wel terug goedkomen.



"Sander keek ook erg uit naar de start van het seizoen. En om iemand drie weken zo hard te ziet werken. Dat is echt zuur. Hij staat nu voor een heel lange revalidatie maar we zullen hem heel de weg door steunen. Zijn doel is om sterker terug te komen en ik geloof daarin. Mentaal is het ook een sterke jongen met een juiste mentaliteit."

Nieuwe speler

Leko zit door het uitvallen van Coopman nu wel krap op het middenveld.

"Klopt. Ze zullen het hier niet graag horen (het bestuur, red.) maar ik heb een nieuwe speler nodig. (Lacht) Maar we kunnen er niet omheen. Nu moeten we versterking halen."

Kwaaltjes

Ook andere spelers hebben momenteel last van kwaaltjes, maar volgens de coach ligt dat meer aan het feit dat de spelers zich leren aanpassen aan zijn stijl van coachen:

"Zoiets is volkomen normaal. De spelers passen zich aan, aan mijn stijl. Ze moeten nog gewend raken aan mijn manier van werken. Ik zie dat niet als iets speciaals. Het is nu gewoon anders en hun spieren moeten zich nog een beetje aanpassen. Ook hun hersenen moeten nu omschakelen. Maar dat is telkens zo als er een nieuwe coach is. Dan is alles anders. Bewegen, duur, intensiteit, meer sprinten..."

Volgens de Kroaat is het iets wat vaker voorkomt na een trainerswissel:

"Ik ben natuurlijk geen dokter of wetenschapper maar zoiets kan je duidelijk zien bij ploegen waar ze vaak van trainer veranderen. Daar heb je meer blessures dan bij ploegen die lang met dezelfde coach samenwerken. Dus ook hier hebben sommige spelers last van kwaaltjes maar het is bij niemand ernstig."

Toch zegt hij dat het niet enkel aan de trainerswissel ligt:

"Het leven van een profvoetballer is meer dan alleen de trainingen en de wedstrijden. Dat is maar een deel van het werk. Het is ook hoe ze leven, hun rustpauzes respecteren, hoe ze hun lichaam onderhouden, hun voeding aanpassen..."