Engeland neemt afscheid van een van zijn iconen: wereldkampioen '66 overleden op 85-jarige leeftijd

Charlton overleed vrijdag, na een jarenlange strijd tegen lymfeklierkanker. Daarnaast leed hij ook aan dementie.

Jack Charlton, een bikkelharde centrale verdediger, speelde zijn hele carrière voor Leeds United. Als trainer was hij bij tal van Engelse clubs actief, al was hij tussen 1986 en 1996 bondscoach van Ierland.

De FA besliste om een minuut stilte te houden ter ere van Charlton voor aanvang van de wedstrijden in de Premier League dit weekend.

We are devastated by the news that Jack Charlton, a member of our World Cup-winning team of 1966, has passed away.



Our deepest sympathies are with Jack’s family, friends and former clubs. pic.twitter.com/eSGjbOpo7Y