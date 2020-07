Thorup spreekt als fan van het voetbalspel: "David hoort in een absolute topcompetitie te spelen"

Hoe gaat het aflopen met Jonathan David en zijn potentiële transfer? De clubleiding ziet hem liever niet vertrekken en als het dan toch moet zal het voor een recordbedrag zijn. De Deense coach, Jess Thorup, is echter eerlijk: "Hij hoort in een topcompetitie te spelen."

Thorup zei dat in een interview met Transfermarkt.nl. "Als trainer denk ik egoïstisch en wil ik dat hij nog een jaartje in Gent blijft, maar als neutrale fan moet ik zeggen dat hij in een topcompetitie hoort te spelen", aldus de trainer. "Hij heeft alles wat nodig is om een absolute sterspeler te worden. Niet alleen dankzij zijn atletische vermogen, maar ook door zijn persoonlijkheid."

Thorup ziet immers dat de jonge Canadees niet begint te zweven. "Er zijn spelers die helemaal door zouden draaien na een seizoen als dit, maar Jonathan blijft met beide benen op de grond staan. Hij zou arrogante trekjes kunnen ontwikkelen en zich gaan gedragen als de ster van Gent, maar in plaats daarvan probeert hij zijn ploeggenoten beter te maken. Hij richt zich nooit op zijn eigen succes, maar op het succes van de ploeg. Als een jongen van 20 die instelling heeft, dan verdient hij mijn respect."