Anderlecht krijgt verdediger terug die ze liever nog niet hadden zien terugkeren

Anderlecht zag vorige week een onverwachte speler aan de poort van Neerpede opduiken. Antonio Milic is terug bij paars-wit, al had de club dat liever anders gezien.

Anderlecht had een akkoord met Rayo Vallecano om de verdediger het seizoen in de Spaanse tweede klasse te laten afmaken. Ze vroegen zelfs geen extra geld. Maar Milic besliste zelf om daar niet op in te gaan en vertrok voor een tiental dagen op vakantie. Daarna meldde hij zich bij Anderlecht.

Rayo had hem graag gehouden en is boos dat hij vertrok, maar de FIFA bepaalde dat alle partijen akkoord moeten zijn met een verlenging van het contract voor één maand. De Kroaat heeft wel geen toekomst meer bij Anderlecht en moet vertrekken, maar hij heeft wel nog een contract voor twee jaar.