Spectaculaire terugkeer in de maak? 'Anderlecht doet concreet voorstel om ex-topspeler naar Lotto Park te halen'

Bij RSC Anderlecht liet Kouyaté al verstaan dat Vincent Kompany hem binnen enkele jaren mag bellen, maar er staat misschien wel nog een minstens zo spectaculaire comeback te gebeuren deze zomer.

Lucas Biglia zou namelijk volgens diverse Argentijnse media en BOLAVip kunnen terugkeren naar RSC Anderlecht.

De Argentijnse middenvelder is einde contract bij AC Milan en liet doorschemeren dat hij op zijn 34e nog enkele jaren in Europa wil spelen alvorens zijn carrière af te sluiten bij Independiente in eigen land.

'Concreet voorstel'

En dus zien ze in Zuid-Amerika dat Biglia wel eens terug zou kunnen keren naar Anderlecht, waar hij tussen 2006 en 2013 al de dienst uitmaakte. In de geruchtenmolen wordt zelfs al gesproken van een concrete aanbieding van de hoofdstedelingen.

Uiteraard zou Biglia de selectie van paars-wit heel wat ervaring kunnen bijbrengen, maar met Lokonga en Kana heeft Anderlecht natuurlijk wel al enkele jonkies op zijn positie rondlopen.