FIFA houdt extra jaartje vast aan maatregel om vermoeide kern tegen te gaan

De FIFA en spelregelorganisatie IFAB hebben in samenspraak besloten dat clubs in het seizoen 2020-2021 5 wissels mogen doorvoeren in plaats van de gebruikelijke 3. Het blijft wel aan de nationale bonden om te bekijken of het toegepast zal worden.

Door de coronabreak is alles opgeschoven dit seizoen, waardoor het volgende seizoen ook wat opschuift. Maar met een EK voetbal in juni, is er op het einde van het seizoen 2020-2021 geen marge meer om op te schuiven. Resultaat: een bomvol speelschema. Daarom hebben de FIFA en de IFAB besloten om net als in deze periode na de coronabreak 5 wissels toe te laten in het seizoen 2020-2021.

De nieuwe regel geldt niet alleen voor de landelijke competities, maar ook voor internationale toernooien. Het is wel aan de federaties apart om te beslissen of de regel toegepast kan worden.

In competities is de regel toepasbaar tot 31 juli 2021. Op internationale toernooien geldt het tot 31 augustus 2021. Dus ook voor de grote toernooien zoals het EK, de Champions League en de Europa League is de regel van de extra wissels mogelijk.