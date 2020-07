Debuterende Dessers ziet KRC Genk gemakkelijk winnen van andere Belgische profclub

KRC Genk heeft in de vooravond de oefencampagne afgetrapt met een eerste vriendschappelijke wedstrijd. De Limburgers hadden geen enkele moeite met Union SG.

KRC Genk had normaliter al twee oefenwedstrijden in de benen gehad, maar de positieve coronatest van Paul Onuachu stak letterlijk stokken in de wielen.

De Limburgers hadden echter geen moeite met Union SG. Het scorebord in een lege Luminus Arena gaf na afloop 3-1 aan.

Debuut

Joseph Paintsil nam twee doelpunten voor zijn rekening, Mats Daehli deed de rest. In de tweede helft maakte Cyriel Dessers zijn debuut in een Genks shirt.