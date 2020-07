Analyse 50 of 80 procent nodig voor herbevestiging competitieformat? Grote onduidelijkheid binnen Pro League

De Algemene Vergadering van de Pro League komt op 31 juli weer samen om over de competitieformat te stemmen. Maar zelfs bij de Pro League kunnen ze nog geen absolute duidelijkheid geven over welke meerderheid er nodig is om de beslissing van 15 mei te herbevestigen.

De leiding van de Pro League wil de Algemene Vergadering beginnen met een zo sluitend mogelijk dossier, maar daar zitten voorlopig toch nog wat gaten in. Bij de KBVB maken ze zich vooral zorgen over de meerderheid die de Pro League beweert nodig te hebben. Volgens Peter Croonen volstaat 50 procent om het competitieformat met 16 er opnieuw door te krijgen. Dat zou op zich makkelijk haalbaar zijn, maar men vraagt zich in juridische kringen wel af wat het verschil tussen de Algemene Vergadering van 15 mei en die van 31 juli dan precies is. Op 15 mei was er nog 80 procent nodig om het competitieformat erdoor te krijgen. Dat het nu slechts om 50 procent zou gaan, zal ook nog een goeie motivatie moeten meekrijgen. Advocatenwerk 80 procent meerderheid is momenteel immers heel twijfelachtig. De Raad van Bestuur is wel serieus aan het lobbyen om zoveel mogelijk stemmers aan hun kant te krijgen met het argument dat de competitiestart anders heel twijfelachtig zal worden, maar het blijft raden of ze iedereen aan boord kunnen krijgen. Er zullen ongetwijfeld nog agendapunten toegevoegd worden en dat maakt de uitkomst nog onzekerder. Er blijven immers redelijk wat clubs gewonnen voor een uitbreiding van de competitie. In aanloop naar 31 juli gaat er dus nog heel wat rondgebeld worden. Het wordt voor de advocaten ook geen evidentie om een waterdicht dossier op tafel te leggen...