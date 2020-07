Dessers enorm streng voor zichzelf na eerste wedstrijd: "Niet tevreden met mijn wedstrijd"

Cyriel Dessers heeft zijn eerste minuten voor Racing Genk erop zitten. De aanvaller zag hoe Genk makkelijk tweedeklasser Unio opzij zette met 3-1.

Van de drie doelpunten was er geen enkel van Dessers en dat frustreerde de aanvaller wel na de wedstrijd. "Neen, ik ben niet tevreden met mijn wedstrijd. Misschien ben ik wat te streng voor mezelf. Ik wil het dan ook heel erg goed doen voor de club van mijn hart, dus leg ik mezelf veel druk op", vertelt de aanvaller aan Het Nieuwsblad.

Nochtans kon Dessers wel bekoren, ook al scoorde hij geen doelpunten. "Het gaat qua samenspel al beter dan verwacht. Het is toch een stap hogerop en voorlopig verteer ik die goed. Ik ben in een sterke groep terechtgekomen. Ik was echt verbaasd over hoe goed Bongonda en Ito waren."

Ondanks een doelpuntenloos debuut heeft Dessers er vertrouwen in dat het goed gaat komen. "De coach hecht veel belang aan de combinaties. Die gaan al goed, vind ik. Ach, het gevoel zit gewoon goed. En de goals? Die zullen dan wel vanzelf volgen."