Coucke kijkt terug op periode bij Genk: "Ook toen bleef ik professioneel"

Gaëtan Coucke is de nieuwe doelman van KV Mechelen. De 21-jarige goalie kreeg bij KRC Genk te horen dat hij moest vertrekken. "Al heb ik zelf ook aangedrongen op een transfer."

“Het was tijd voor een nieuwe uitdaging”, blikt Coucke in Het Laatste Nieuws terug op zijn periode in de Luminus Arena. “Genk en ik zijn in samenspraak uit elkaar gegaan.”

Coucke heeft er dan ook een rollercoaster opzitten. Na een uitstekend seizoen bij Lommel SK kreeg de 21-jarige doelman zijn kans bij KRC Genk. Enkele foutjes later was hij gepasseerd door de jongere Maarten Vandenvoordt én door de gehuurde Thomas Didillon.

“Die periode was zeker niet gemakkelijk”, vertelt Coucke. “Maar Maarten verdiende het op dat moment om in doel te staan. Mentaal en sportief ben ik er zo goed mogelijk mee omgegaan.”

Maar… Vandevoordt liep een blessure op en Genk verkoos Didillon te huren bij RSC Anderlecht. “Ook toen bleef ik professioneel. Het voorbije seizoen heeft me een pak volwassener gemaakt.”

Ik kan alleen tevreden zijn met wat ik al achter de rug heb op mijn leeftijd

“Ik kijk niet met een teleurstellend gevoel terug op mijn periode bij Genk”, besluit de nieuwbakker Kakker. “Ik ben er eerste doelman geweest en ik heb Champions League gespeeld. Ik kan alleen tevreden zijn met wat ik al achter de rug heb op mijn leeftijd.”