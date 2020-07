Gheysens trekt nogmaals de portefeuille open bij Antwerp

Topman Paul Gheysens trekt nogmaals zijn portefeuille open bij Antwerp nadat hij in juli 2019 en januari al eerdere kapitaalsverhogingen bij Antwerp doorvoerde. In totaal investeerde hij meer dan 20 miljoen euro, in minder dan één jaar tijd.

In minder dan één jaar tijd voert Paul Gheysens een derde kapitaalsverhoging door.

Begin juli 2019 investeerde de ondernemer 10,5 miljoen euro in de club. Toen werd meegedeeld dat deze fondsen voor onder andere de infrastructuur, personeel, en jeugd ging dienen, meldt Het Nieuwsblad.

Een half jaartje later voerde de projectontwikkelaar een nieuwe kapitaalsverhoging door voor 5,6 miljoen euro. Dat was om alle operationele kosten te dragen. De club schoot meteen uit de startblokken in het eersteklasse voetbal van België. Maar niet enkel op sportief vlak kreeg de club een ferme groeispurt, ook op businessvlak evolueerde Antwerp. Alleen leed de club toch nog 8,2 miljoen euro verlies in het seizoen van 2018-2019 door onder andere de zware loonkosten.

Gheysens besloot om nu opnieuw te investeren in The Great Old. 5 miljoen euro, waarvan de club al reeds 1,25 miljoen euro ontving. Zo kan de club zelfs met coronacrisis zich blijven focussen op investeren en evolueren.