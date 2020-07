Alejandro Pozuelo blinkt alweer uit in spektakelwedstrijd Toronto, Laurent Ciman krijgt half uur

In de MLS kwamen Laurent Ciman en Toronto deze nacht weer in actie en net als vorige week was ex-Genkenaar Alejandro Pozuelo in grote doen.

Vorige week gaf hij nog voor beide doelpunten de assist, deze week gaf Pozuelo er zelfs drie. Mede door zijn assists wist Toronto de spectaculaire wedstrijd met 3-4 te winnen. Voor Ciman zat er een half uur speeltijd in. De uitblinker van de wedstrijd was echter Ayo Akinola. De 20-jarige spits maakte een hattrick. Ook vorige week maakte Akinola beide doelpunten voor Toronto.