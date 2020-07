Virton legt bom onder start competitie met dwangsommen van vijf miljoen euro per wedstrijddag

Gaan we op 7 augustus kunnen beginnen met voetballen in 1A en 1B? Dat is eens te meer dé vraag van een miljoen. Of maak er maar gerust vijf miljoen van stilaan ...

Excelsior Virton heeft in een vlammend persbericht op zijn webstek nog eens uitgehaald. Ze wijzen de Pro League en de KBVB aan om de competitie voorlopig op te schorten. Als er in 1A, 1B, 1e nationale, 2e nationale of in de Croky Cup wordt gevoetbald, dan eist de club uit de provincie Luxemburg een dwangsom van vijf miljoen euro per wedstrijddag. Ook de wedstrijd tegen Beerschot op 26 juli wil de club opgeschort zien. Beroep Bij de club zijn ze van mening dat het tijdschema te strak staat, gezien ze op 4 augustus nog een zaak bepleiten voor het BAS. "Bovendien zal RE VIRTON de komende dagen in beroep gaan bij het Hof van Beroep van Brussel tegen de beslissing van het College van de Mededingingsautoriteit", klinkt het op de webstek van Virton. Wordt ongetwijfeld vervolgd ...