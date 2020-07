Onuachu weer op het veld na Covid-besmetting: "Dat zag er goed uit!" - "Kouassi zal langer nodig hebben"

Genk won vrijdag van de Nederlandse tweedeklasser Excelsior met 4-1. En er was veel goed nieuws te rapen: Dessers scoorde zijn eerste, de jeugd deed het goed én Paul Onuachu kon na zijn Covid-besmetting een halfuur volmaken.

Trainer Hannes Wolf was blij dat zijn grote spits weinig last leek te hebben. “Conditioneel heeft Paul niet geleden”, aldus Wolf in HBvL. “Hij testte dan wel positief op corona, hij heeft geen symptomen vertoond. Wat hij natuurlijk wel nog mist, is wedstrijdritme. Hij heeft in geen maanden een wedstrijd gespeeld. Daarom wilde ik hem er tegen Excelsior graag bij op het veld. De afspraak was: een half uur. Dat zag er al goed uit.”

Wie langer nodig zal hebben is Eboue Kouassi na zijn malaria-aanval. “Die heeft antibiotica moeten slikken en dat tast de conditie aan. Hij zal meer build-up nodig hebben dan Onuachu. We hopen hem in Nederland stilaan weer te integreren in de groep. Net als Thorstvedt. Voor Heynen zijn groepstrainingen nog wat verder weg.”