Officieel: Jorge Jesus keert terug naar oude liefde en wil de club opnieuw titels bezorgen

Het nieuws deed al een paar dagen de ronde, maar Benfica heeft de komst van Jorge Jesus bekendgemaakt. De trainer was in het verleden al aan de slag bij de Portugese topclub en hij komt over van Flamengo.

Jorge Jesus heeft ontslag genomen als trainer van Flamengo om terug te keren naar Benfica. De Portugese coach, die bij Flamengo onder meer de Copa Libertadores-titel won in 2019, gaat naar de club waar hij ook al tussen 2009 en 2015 aan de slag was. Daarna trok hij echter naar de grote rivaal Sporting Lissabon en het Braziliaanse Flamengo. Bij Benfica hopen ze dat Jorge Jesus de club opnieuw aan successen kan helpen. Hij won bij Benfica namelijk enkele Portugese landstitels. Bem-vindo, JJ! — SL Benfica (@SLBenfica) July 17, 2020