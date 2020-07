Courtois fileert Anderlecht: "Zij kunnen Club en Gent toch nog pijn doen"

Of we de competitie gaan zien beginnen op 8 augustus is nog een groot vraagteken. Momenteel is het dus nog wat gokken naar de sterktes van de ploegen. Analiste Imke Courtois ziet Club Brugge en Gent er bovenuit steken, met Antwerp en Genk iets achterop. En wat met Anderlecht?

"Er zijn in elk geval meer verschuivingen geweest in het bestuur dan in de ploeg, die is amper veranderd", vertelt ze in De Zondag. "Te weinig middelen. Daardoor kunnen ze na vorig seizoen toch niet zeggen: laten we alles vergeten wat vorig seizoen is gebeurd, we beginnen met een schone lei?"

De pijnpunten zijn immers niet opgelost. "Ze gaan het bijvoorbeeld in de spits opnieuw moeten doen met Colassin of Roofe, kan dat dan plots zoveel beter worden? En Chadli die vorig seizoen regelmatig het verschil maakte, is weg. Maar toch krijgt Anderlecht van mij nog steeds het voordeel van de twijfel. Want ze hebben heus nog steeds veel kwaliteit. Ook zij kunnen Club en Gent pijn doen. Maar bel binnen drie weken maar terug, dan weten we alweer meer."