De prognose van de redactie: Cercle Brugge zag belangrijke pion vertrekken en heeft nog veel bouwwerk, maar nieuwe coach én wintertransfer kunnen voor nieuw elan zorgen

Ondanks de onduidelijkheid die er nog heerst en het feit dat de meeste ploegen nog altijd heel wat transfers moeten doen, gaan we toch al de prognoses voor volgend seizoen aftrappen. Dinsdag 21 juli laten we Cercle Brugge aan bod komen, een team waar ook nog wel wat onduidelijkheid is.

Prognose

Het is elk seizoen al niet makkelijk om een prognose te maken voor de start van het seizoen, omdat er nog veel transferbedrijvigheid kan zijn voor het sluiten van de transfermarkt (eind augustus). Dit seizoen zal het mogelijk nóg erger zijn, want de coronacrisis heeft voor een uitgestelde transferperiode gezorgd.

En dus is het moeilijk om in te schatten hoe sterk Cercle Brugge voor de dag zal komen. Vorig jaar wisten ze zich pas op de voorlaatste speeldag definitief te redden en dat werd toen een half mirakel van Bernd Storck genoemd, omdat het er lange tijd héél slecht uit zag voor de Vereniging. Dit jaar kan de nieuwe coach Paul Clement meteen gaan bouwen van in de voorbereiding, maar het wordt toch ook een beetje uitkijken. Het kan waaien, maar ook dooien in Jan Breydel.

Opvallende transfers

Met Paul Clement werd een nieuwe coach binnengehaald die dit jaar de ploeg sneller in veilige oorden moet brengen. Qua spelersmateriaal blijft het aan inkomende zijde voorlopig vrij luw: enkel de transfervrije Raux Yao (Auxerre) en Corryn (Mechelen) werden al ingelijfd.

Dan lijkt het verlies van Stef Peeters aan Eupen een grotere slok op de borrel, want hij was vorig seizoen goed voor zes goals en drie assists op belangrijke momenten en hielp zo De Vereniging mee aan de redding.

Sterke punten/Vraagtekens

Het is een beetje afwachten welke spelers er nog komen de komende weken bij groen-zwart en welke injectie AS Monaco zal geven aan het spelersarsenaal. Daar hangt Cercle toch wel wat vanaf en dat was ook vorig jaar soms pijnlijk duidelijk.

Met een revaliderende Van Damme en de vertrokken Moser en Hubert is er zeker nog een valabele doelman nodig, voorin moet er extra stootkracht gevonden worden. Wintertransfer Velkovski toonde zich op het einde van vorig seizoen alvast wel als een erg beloftevolle linksachter, een speler waar je kan op bouwen.