Moeten we na een jaartje opnieuw afscheid nemen van 'Belgen'legioen in Engeland? Aston Villa speelt laatste troefkaarten uit

Aston Villa neemt het dinsdagavond op tegen Arsenal op de voorlaatste speeldag in de Premier League. Het kan een van de laatste stuiptrekkingen zijn van het team op het hoogste niveau in Engeland.

Aston Villa promoveerde vorige zomer via de play-offs naar de Premier League en kocht daarna enorm veel spelers bij elkaar met het geld dat ze door de promotie kregen. Daarbij werd vooral 'Belgisch' ingekocht, waardoor heel veel spelers een link hebben met de Belgische competitie.

Bjorn Engels werd weggehaald bij het Franse Reims, terwijl The Villans ook veelvuldig kwamen shoppen in de Jupiler Pro League: Wesley en Nakamba werden opgehaald in Jan Breydel, Samatta werd gehaald bij KRC Genk.

Belgische links

Er zijn overigens nóg links met de Belgische competitie: Trezeguet (ex-Moeskroen en ex-Anderlecht) maakt er de dienst uit, terwijl Lovre Kalinic (ex-Gent) er dit seizoen ook zeven keer onder de lat stond voor er een uitleenbeurt volgde richting Toulouse.

Het bracht de voorbije 36 speeldagen alvast niet al te veel zoden aan de dijk, want met 31 punten staat de club voorlopig op de achttiende plaats. Om zich nog te redden moeten ze voorbij Watford zien te raken, dat momenteel 34 punten telt.

Het schema vanavond:



Watford - Manchester City

Aston Villa - Arsenal

Volgend weekend:



Arsenal - Watford

West Ham United - Aston Villa

Kan Aston Villa zich nog redden? Dan kunnen ze maar beter iets sprokkelen tegen The Gunners. Een overwinning tegen hen staat 3,5 tegen 1 genoteerd vanavond. Voor een doelpunt van Samatta krijg je 3,6 keer je inzet, voor een doelpunt van Nakamba zelfs twaalf keer je inzet!