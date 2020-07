Tweede golf? Dembélé en Fellaini krijgen groen licht: Chinese Super League gaat van start

In China zal de Chinese Super League 5 maanden na datum van start gaan. Iedereen is een laatste keer getest en alle tests kwamen negatief terug.

Iedereen, dat zijn zo'n 1.900 mensen. Niemand onder hen was besmet, dus het licht is op groen gegaan voor de start van de Chinese competitie komende zaterdag. Elke week wordt opnieuw iedereen getest om de situatie goed op te volgen.

Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat er nog een voetballer in China het coronavirus oploopt. De komende twee maanden zitten de ploegen non-stop in een hotel. Ze mogen dat hotel enkel verlaten om naar de training te gaan en mogen geen familie zien. De Chinese voetbalbond zegt dat ze de voetballers zo veel mogelijk willen afschermen van de buitenwereld.

In de Chinese competitie spelen twee Belgen: Mousa Dembélé en Marouane Fellaini. Die laatste was in maart nog besmet met COVID-19, maar is ondertussen al even genezen.