400 fans? Deze twee topploegen spelen al zeker zonder publiek in augustus

De persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad viel niet goed bij de Belgische clubs: maximaal 400 supporters en weinig tot geen ruimte voor uitzonderingen.

Anderlecht en Racing Genk zullen niet proberen om een uitzondering te krijgen op de regel en spelen in augustus achter gesloten deuren.

"Ons eerste plan was om 3500 mensen toe te laten in het stadion, om toch iets van beleving te hebben in het stadion. Maar met 400 fans heeft dat weinig zin", reageert Genk in Het Laatste Nieuws.

En Anderlecht heeft vrijdagmiddag dezelfde beslissing genomen. "We hebben deze moeilijke beslissing genomen na de recente ontwikkelingen van de pandemie. Samen met de gemeente Anderlecht hebben we ervoor gekozen om zo weinig mogelijk risico's te nemen op vlak van volksgezondheidé, zegt CEO Karel Van Eetvelt op de clubwebsiter.