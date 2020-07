Avenatti wil zich bewijzen bij Standard: "Blessures zijn geen excuus"

Felipe Avenatti wil zich onder Philippe Montanier opnieuw bewijzen na een wisselvallig seizoen vorig jaar.

En in de vorige oefenwedstrijd tegen Monaco bewees Avenatti zich: in de laatste twee minuten bezorgde hij Standard de overwinning met twee doelpunten. Bij Het Belang van Limburg reageerde de Uruguayaan dat het heel leuk was om te scoren, vooral als spits.

Vorig seizoen was Avenatti lang geblesseerd. Wanneer hij fit was, kon hij niet vaak een basisplaats veroveren. Daar moet dit seizoen verandering in komen. "Ik werd afgeremd door blessures, maar dat is geen excuus. Het wilde maar niet lukken. Het was moeilijk om vanaf de zijlijn te moeten toekijken, maar ik voel me beter en ben bijna 100% fit", klinkt het.