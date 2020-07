Het nieuwe KVO: van een inzamelingsactie voor het voortbestaan van de club naar een spits van 1 miljoen euro

Van financiële problemen geen sprake meer bij het vernieuwde KV Oostende. De recentste zomeraankoop was dan ook nog eens een hele dure.

Zo heel lang is het nog niet geleden dat de fans van KV Oostende en oud-spelers (onder leiding van Franck Berrier) geld inzamelden om de toekomst van hun club te verzekeren. Na de overname is geld plots geen probleem meer.

De Kustploeg had veel werk om een nieuwe kern samen te stellen en zit ondertussen al aan negen zomertransfers. De meest recente was dan ook nog eens een heel dure. Volgens Het Laatste Nieuws telde KVO een miljoen euro neer bij Saint-Étienne voor Makhtar Gueye. De 22-jarige Senegalees was vorig seizoen goed voor 5 goals in 20 competitiematchen (Ligue 2) bij Nancy, de club waaraan hij werd uitgeleend.