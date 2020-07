Algemeen Manager Sven Jacques gelooft in bekerstunt: "In het voetbal zijn al grotere mirakels gebeurd"

Zaterdag is het zover: dan rolt de bal weer op de Belgische velden. Een gehavend Antwerp neemt het in Brussel op tegen het quasi complete Club Brugge. De kansen lijken klein voor Antwerp, al zal het zijn huid duur verkopen.

Algemeen Manager Sven Jacques blikt in Gazet van Antwerpen alvast vooruit naar de bekerfinale. "Het is een absurde situatie om in deze omstandigheden een bekerfinale te spelen. Die bovendien nog bij vorig seizoen hoort. En dan nog zonder fans."

"Bovendien is het onze eerste match sinds begin maart. Het wordt in alle opzichten een vreemde wedstrijd. Wat niet wil zeggen dat we er niet voor de volle 100% voor gaan. De motivatie is erg groot. We maken kans op een prijs en het bijbehorend prestige."

Door het vertrek van enkele sterkhouders lijkt Antwerp een vogel voor de kat tegen Club Brugge, dat op bijna volle kracht zal kunnen aantreden. Niet de ideale vuurdoop voor Ivan Leko, zo lijkt. "Ik heb Ivan leren kennen als een enthousiaste lefgozer", aldus Jacques. "Hij gaat elke uitdaging voluit aan, ook deze. Het is voor iedereen een moeilijke situatie: de spelersgroep, voor de hele club en voor de fans."

"Toch bekijk ik het ook als een kans. Club is duidelijk de grote favoriet. Als wij dan toch zouden kunnen zegevieren... het zou een enorme boost kunnen geven voor de rest van het seizoen. En in het voetbal zijn nu eenmaal al grotere mirakels gebeurd", is de Algemeen Manager van de Great Old strijdvaardig.