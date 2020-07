Moet Antwerp eigenlijk moeite doen om naar de Heizel te trekken? "Dat is problematisch" en "Simpelweg niet wat het geweest is"

Antwerp FC gaat zaterdag op de Heizel op zoek naar definitief eerherstel. Marc Degryse heeft echter geen cent voor de kansen van het stamnummer één. "Ze zijn zwaar gehandicapt."

Antwerp FC droomt van bekerwinst. Een trofee zou de jarenlange kruistocht in tweede klasse van de kaart vegen. Een gouden plak betekent ineens de definitieve aansluiting van de Great Old bij de Belgische (sub)top.

Voor de leeuwen

“Maar ze maken geen kans om de Beker van België te winnen”, windt Marc Degryse er geen doekjes om in MIDMIDpodcast. “In voetbal is er natuurlijk altijd een mogelijkheid, maar ik geef ze niet meer dan één op tien.”

“Ik heb de oefenwedstrijd tegen Olympique Lyonnais gezien”, zet de voormalige Rode Duivel zijn woorden kracht bij. “Die jonge Kroaat in doel (Davor Matijas, nvdr.) wordt letterlijk voor de leeuwen geworpen. Hij heeft geen ervaring in een wedstrijd waar zoveel op het spel staat.”

Extra probleem: de afweer van het stamnummer één is er niet om de goalie bij te staan. “De verdediger is onthoofd sinds het vertrek van Wesley Hoedt en Dino Arslanagic. Ze moeten met Abdoulaye Seck en Junior Pius spelen. Dat is problematisch, hé.”

Faris Haroun? Normaal zou hij het één en ander kunnen oplossen, maar...

“Normaal gezien zou Faris Haroun het één en ander kunnen oplossen”, Degryse. “Maar hij kampte de voorbije weken met blessures. Bovendien wil Ivan Leko helemaal anders gaan voetballen. Tegen Club Brugge zal het niet lukken. Antwerp is simpelweg niet wat het was onder Laszlo Bölöni.”