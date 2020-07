OFFICIEEL: Ambitieus Lommel gaat shoppen bij KV Mechelen en KAA Gent

Het ambitieuze Lommel heeft zich andermaal versterkt tijdens de zomermercato. Het plukte met Jari De Busser en Laurent Lemoine twee pionnen weg uit Eerste Klasse A.

SK Lommel heeft vrijdag de komst van twee nieuwe spelers bekendgemaakt. Laurent Lemoine komt over van KV Mechelen en Jari De Busser van KAA Gent. Eerstgenoemde tekende een driejarig contract aan de Gestelsedijk. De Busser ligt voor de komende twee jaar vast bij de Noord-Limburgers.

Lemoine (22) neemt na twee jaar afscheid van KV Mechelen. In zijn eerste seizoen bij de club had hij een aandeel in de promotie en de bekerwinst. De centrale verdediger speelde een van de twee finalewedstrijden in de Proximus League, maar was geel geschorst voor de bekerfinale. Dit seizoen kwam hij niet in actie voor de hoofdmacht van de kakkers.

De Busser is een jeugdproduct van Lierse en trok in 2018 naar KAA Gent. Na twee jaar bij de Buffalo's, zonder wedstrijden voor het eerste team, trekt hij nu naar Lommel, waar hij de concurrentie moet aangaan met Tomas Svedkauskas en Jesse Bertrams.