Anderlecht gaat zich nog flink roeren: Percy Tau, een Amerikaans international en nog een extra spits op de radar

Anderlecht hield zich vooralsnog vrij koest op de transfermarkt, maar lijkt net voor de competitiestart nu eindelijk een versnelling hoger te schakelen in de zoektocht naar versterking.

Het Laatste Nieuws meldt dat Percy Tau nog altijd op weg is naar Anderlecht. De Zuid-Afrikaan zit momenteel vast in zijn thuisland, maar zodra hij in Brussel neerstrijkt, wordt de (huur)overgang in principe afgerond.

Naast Tau liggen er echter nog enkele dossiers op de tafel van sportief directeur Peter Verbeke. Die van een extra spits om te beginnen. Mustapha Bunda (Aarhus) kwam vrijdag al eens een kijkje nemen in Neerpede, maar de vraagprijs van 3 miljoen vindt paars-wit voorlopig nog net iets te gortig. Ook Paul Mukairu (Antalyaspor) blijft een optie.

MLS

Daarnaast richten de Brusselaars hun blik terug op de MLS. Volgens MLS Transfers denken de Brusselaars namelijk aan Marc McKenzie van Philadelpha Union. De 21-jarige centrale verdediger speelde een sterk seizoen in de MLS en werd ook Amerikaans international. Ook Union Berlijn, Freiburg en Celtic tonen interesse.