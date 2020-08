Het bleef afgelopen nacht rustig in Antwerpen: "Fijn om te zien dat velen de maatregelen respecteren"

De Antwerp-fans maakten een donkere periode mee, maar sinds de promotie naar 1A drie jaar geleden beleefden de supporters al mooie tijden. Zaterdagavond volgde de apotheose met de bekerwinst. De eerste prijs in maar liefst 28 jaar.

De ontlading moet dan ook enorm geweest zijn bij alles en iedereen die een rood hart heeft. Dat heeft echter nauwelijks geleid tot incidenten in Antwerpen. Na de wedstrijd werd her en der wel wat vuurwerk afgestoken en de politie moest wel eens naar een café gegaan waar bijvoorbeeld een scherm op het terras stond.

De Antwerp-supporters wisten zich over het algemeen dus keurig te gedragen en namen de coronamaatregelen ter harte, tot grote tevredenheid van de politie: "We begrijpen dat supporters een feestje willen bouwen, maar dat kan nu eenmaal niet. Fijn om te zien dat velen dus de maatregelen respecteren”, zegt woordvoerder Wouter Bruyns in Gazet van Antwerpen.