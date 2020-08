Na een jaar in de cel, eindelijk terug een ploeg: Kokorin tekent bij Spartak Moscow

De voorbije paar jaar zijn allesbehalve makkelijk geweest voor Aleksandr Kokorin. Na een jaar achter de tralies te hebben gezeten voor geweldpleging, heeft hij een nieuwe ploeg gevonden. Daar hoopt hij nu een beetje stabiliteit te vinden.

De Russische spits Aleksandr Kokorin, werd de laatste paar dagen voornamelijk genoemd bij verschillende clubs in Italië. Maar de 29-jarige spits, die transfervrij kon vertrekken bij Zenit, heeft net een contract getekend bij Spartak Moscow. Zij eindigden dit seizoen zevende in Rusland. Hij tekende een contract voor drie seizoenen.

In 2019 moest Kokorin naar de gevangenis na een geweldpleging. Na zijn terugkeer naar het veld, werd hij uitgeleend aan Sochi. Nu is zijn contract afgelopen bij Zenit. Kokorin speelde 49 wedstrijden voor de Rusische nationale ploeg. Tijdens het WK in Rusland kwam hij ook uit voor zijn land.

Spartak Moscow kondigde zijn aankomst aan op Twitter: