Jordan Botaka zoekt contact met onfortuinlijke Sammy Bossut

Het was een onschuldig contact tussen Jordan Botaka en Sammy Bossut, maar voor die laatste hingen daar wel zware gevolgen aan vast.

De doelman van Zulte Waregem kampt met een schedelbreuk en een hersenschudding. Voorlopig blijft hij nog in het UZ Gent, waar ze optimistisch blijven over volledig herstel, weet Het Laatste Nieuws.

Botaka zelf heeft wel al de tijd genomen om contact op te nemen met de onfortuinlijke doelman, maar de Nederlandse flankspeler is nog niet geslaagd in die opzet.

Botaka en Bossut kwam hard met elkaar in aanraking, maar Botaka raakte de doelman volledig onbewust. "Ik dacht eerst dat ik het was die mijn been brak", zei Botaka daar zelf over.