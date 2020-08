Peter Vandenbempt heeft niets aan opmerkingen Marc Van Ranst: "Ik begrijp er niets van" en "Het voetbal wordt geviseerd"

Viroloog Marc Van Ranst was niet akkoord met hoe de spelers van Antwerp de bekerwinst vierden. Te kort op elkaar, waardoor de social distanding niet gerespecteerd werd.

Peter Vandenbempt, te gast bij Extra Time, begreep niets van de kritiek van Van Ranst. "Ze mogen samen trainen. Ze hebben 90 minuten met elkaar gevoetbald. Tijdens zo'n wedstrijd vliegt het speeksel ook in het rond. Ze zijn allemaal getest en gezond. Ze doen het wel in een grotere bubbel, maar ik begrijp er niets van. Waarom zou je na de wedstrijd dan ineens weer wel afstand moeten houden?"

Van Ranst bekeek de wedstrijd en uitte zijn ongenoegen over de social distancing bij het vieren van de bekerwinst. "Een bubbel van je huishouden en 5 vrienden, zeggen ze. Een barbecue in de tuin kan maximaal met 10 personen, zeggen ze. Anderhalve meter afstand houden, zeggen ze. Voor sommige beroepen gelden andere regels, en dat is verkeerd, zeg ik."

Voor Vandenbempt wordt het voetbal weer in een slecht daglicht gesteld. "Het voetbal heeft een slecht imago, maar het wordt hier geviseerd. Mensen begrijpen niet waarom ze niet bij elkaar mogen zitten, maar dat er wel gevoetbald mag worden."

"Die mensen weigeren ook het voetbal als een belangrijke economischie bedrijfstak te zien. En dat de Pro League er alles aan doet om de wedstrijden te laten doorgaan, dat is hetzelfde als de horeca dat probeert. Ik was trouwens aanwezig bij beide wedstrijden afgelopen weekend en 'chapeau' aan de Pro League en de voetbalbond voor hoe ze die twee wedstrijden hebben georganiseerd."