'Antwerp drukt nog niet helemaal door voor middenvelder van concurrent, KRC Genk en Standard zitten op het vinkentouw'

Bij KAA Gent zijn ze stilaan bezig met te bouwen aan een nieuw soort toekomst. En dus is het maar de vraag of en hoe er een en ander wordt veranderd. De interesse in één (gewezen) sterkhouder is alvast enorm.

Brecht Dejaegere komt niet meer in de plannen van Jess Thorup voor en hij zou zelfs naar de B-kern worden verwezen als hij bij de start van de competitie nog rondloopt op het oefencentrum in Oostakker. Meerdere opties? En dus lijkt een deal stilaan onafwendbaar. Diverse buitenlandse clubs lieten de voorbije weken en maanden hun interesse blijken, maar ondanks de lage transfersom is de middenvelder een vrij dure vogel. Het meubelstuk van KAA Gent heeft wel nog de vrij concrete interesse van Antwerp achter de hand, bij Het Laatste Nieuws menen ze dat ook Genk en Standard nog op het vinkentouw zitten - al is er nog geen doorbraak.