🎥 De 'Congolese Benzema' staat in de belangstelling van enkele clubs uit 1A.

Krijgt de Jupiler Pro League volgend seizoen een nieuwe attractie?

Vinny Bongonga wou zijn contract bij Daring Club Motema Pembe niet verlengen en is nu een vrije speler. De spits, die de bijnaam "Congolese Benzema" of "VB9" heeft gekregen, heeft dit seizoen 16 doelpunten gemaakt voor de Congolese club en voelt zich klaar om een nieuwe uitdaging aan te gaan in Europa, en die zou wel eens in België kunnen liggen.

Waasland-Beveren en Sint-Truiden zijn immers zeer geïnteresseerd in het profiel van de speler die snel, doelgericht en tweebenig is. Maar de laatste dagen zijn ook andere Belgische clubs in de ban van de Congolees, waaronder KV Mechelen. De spits heeft aanbiedingen van Israël, China en Kroatië afgewezen omdat hij zich bij de Jupiler Pro League wil aansluiten.

De vrije Congolese international heeft alle troeven in handen om deze zomer een koopje te worden. Hij kan op 24-jarige leeftijd Congo verlaten, net zoals een zekere Aly Samatta dat deed toen hij zich vanuit TP Mazembe bij Genk aansloot.