De Condé over hele Pro League-soap: "Sportief zijn wij de grootste slachtoffers, ik blijf dat zo aanvoelen"

Het waren moeilijke maanden voor het Belgisch voetbal. Vooral om tot een akkoord te komen over het nieuwe competitieformat. KRC Genk trok mee de kar binnen de Pro League, maar Peter Croonen kreeg veel kritiek omwille van zijn dubbel rol. Zijn technisch directeur geeft nu ook zijn mening.

Dimitri De Condé vond het maar een vies spelletje dat er gespeeld werd binnen de Pro League. Genk ijverde op een bepaald moment dan ook voor een annulering van de competitie van vorig seizoen. "Ons standpunt was duidelijk. Ofwel komt er een globaal akkoord, wat we nu ook bereikt hebben. Ofwel niet. In dat geval was voor ons het enige alternatief de annulering van de competitie."

"Dat had niets te maken met het feit of Club Brugge de titel al dan niet verdiende. Een competitie die niet is uitgespeeld, is niet uitgespeeld. Punt. Moet je dan prijzen uitdelen? Een titel en Europese plaatsen in positieve zin, maar ook een degradant in negatieve zin. Als sportman wringt dat bij mij."

Genk miste dus de play-offs en een kans op Europees voetbal. "Sportief zijn wij een van de grootste slachtoffers, ik blijf dat zo aanvoelen. Veel mensen zullen zeggen dat Genk gewoon niet goed genoeg was. We hebben niet gebracht wat we moesten brengen, maar we stonden wel op één zege van de play-offs en ik had vertrouwen dat we daarin konden stunten. Maar Genk mag zoiets precies niet zeggen."