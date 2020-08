"We missen nog een leider" & "Al veel stappen gezet": Waasland-Beveren wil de verrassing worden in 1A

In veel prognoses wordt Waasland-Beveren als een van de grootste degradatiekandidaten beschouwd. De club is nog maar net zeker van 1A en lijkt niet helemaal klaar voor de competitiestart. Trainer Nicky Hayen voelt dat het nog beter moet, maar is klaar om voor de knikkers te spelen.

"We hebben nog veel werk. Maar we kunnen wel een strijdbaar elftal tussen de lijnen brengen, dat voor de zege gaat. Absoluut", gaf Nicky Hayen aan bij Gazet van Antwerpen. De voorbereiding is erg woelig geweest voor de Waaslanders en de zekerheid over 1A is er nog niet zo lang.

Nood aan een leider

"ik ga geen excuses inroepen. We moeten maar laten zien dat we onze plaats waard zijn. We hebben al veel stappen gezet. Alleen zijn we nog niet waar we willen zijn", ging Hayen verder. En de status van degradatiekandidaat? "Dat is een mooi signaal naar het bestuur. Zo heb ik minder druk. Hopelijk heeft iedereen ons op het einde van het seizoen fout ingeschat."

Enkele versterkingen zijn uiterst welkom bij de rode lantaarn van vorig seizoen. "Wij missen vooral ervaring in de centrale as. Een leider. Een nummer zes die de verbinding is tussen de verdediging en de aanval is noodzakelijk", besloot hij.