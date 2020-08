📷 Club Brugge, Standard, Antwerp, ... iedereen mist de twaalfde man

Club Brugge en Antwerp mochten hun seizoen op de eigen 'heilige grond' openen, maar bleven teleurgesteld met het resultaat achter. Vorig seizoen lieten ze nochtans nauwelijks een steek vallen in eigen huis. De afwezigheid van de trouwe aanhang speelde hen duidelijk parten.

Het is uiteraard voorbarig om nu al verregaande conclusies te trekken over de gevolgen van de lege stadions voor de thuisspelende teams. Maar wat wel vaststaat is dat Royal Antwerp FC en Club Brugge hun twaalfde man zaterdag hebben gemist.

Vorig jaar konden stamnummers 1 en 3 geweldige thuisstatistieken voorleggen. Antwerp haalde een knappe 34/42 in het Bosuilstadion. Gelijke spelen tegen Standard, Anderlecht, Charleroi en Genk -vier ploegen uit de linkerkolom- zorgden voor acht verliespunten. Club boekte 39/45 op Jan Breydel en liet steken (van twee punten) vallen tegen Eupen, Standard en Genk.

Club Brugge botste op een zeer sterk Charleroi dat de lijn van vorig jaar gewoon doortrekt. Hun laatste twee resultaten in de JPL zijn nu een 1-4 overwinning op het veld van KAA Gent (7 maart) en de 0-1 in West-Vlaanderen. Achteraf prees Belhocine niet alleen de mentaliteit van zijn manschappen maar ook, en terecht, het voetbal dat Charleroi op de mat bracht.

Clement heeft met andere woorden nog werk voor de boeg en hetzelfde geldt voor Leko. Maar voor het puntenverlies van Antwerp waren er geen excuses. Moeskroen speelde offensief op enkele afstandschoten na -waarvan een fantastische knal van Bakic- niets klaar. Verdedigend stond er wel een goede organisatie, maar die werd al te weinig op de proef gesteld door de roodhemden.

Het is tekenend dat Ritchie De Laet, vorig seizoen soms beukend op de linksachter, nu voor de gemeten passes moest zorgen richting Refaelov en Mbokani. Die laatste was iets te afwezig. Waar Antwerp vorig seizoen nog werd wakker geschud of meegesleept door de enthousiaste aanhang volstond vorige zaterdag het handjeklap van de spelers en de enkelingen in de dug-out en tribune niet.

Het contrast tussen een leeg en een vol Jan Breydel / Bosuilstadion is dan ook gigantisch. Zulke sfeervolle arena's leeg zien staan is voor niemand leuk, behalve voor de bezoekende teams misschien. Want zeg nu eerlijk... krijgt u het warm van onderstaande foto's? Standard won dan wel voor een leeg Sclessin, maar de fans hadden een niet mis te verstane boodschap: 'voetbal zonder fans is niets'. En gelijk hebben ze.