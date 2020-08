Nieuw Genks koningskoppel in de maak? Cyriel Dessers en Paul Onuachu hebben deze reactie in huis na Genkse zege

De inbreng van onder meer Paul Onuachu was belangrijk voor KRC Genk op bezoek bij Zulte Waregem. Hij en Cyriel Dessers maakten samen een dik halfuur oorlog en dat rendeerde. Na de match kwamen ze broederlijk naast elkaar zitten. "Meer dan dit kan je toch niet wensen?"

Cyriel Dessers knokte zich in een duel tegen Deschacht half bij de bal, Paul Onuachu profiteerde om de 1-1 over Bansen te lepelen. Wat later kon Dessers vanop de stip het winnende doelpunt maken, nadat Onuachu door zijn duelkracht handspel van Pletinckx en een strafschop wist uit te lokken. (Lees HIER nog eens de reacties van Pletinckx & co over die fase).

Hartje

"De kop is eraf. Voor mijn eerste doelpunt vind ik het niet erg dat het met een strafschop is. Ik hoop dat mijn vriendin keek en dat ze het hartje heeft gezien dat ik voor haar maakte", kon er een lachje af bij Cyriel Dessers. "Ik had daarna nog kunnen scoren, maar mis eerst iets wat ik normaal niet mis en dan was er nog een afgekeurde goal."

De samenwerking met Onuachu in het laatste halfuur liep prima: "We zijn complementair en kunnen samen spelen. Hij is zo sterk en zeker als de tegenstand al moe is ... We kunnen elkaar zeker helpen, hij kan twee man aan de praat houden."

Dit is een heel mooi begin, al is het natuurlijk nog maar een begin

"Ze gaan goed moeten zijn om ons samen af te stoppen. Ach, elk een doelpunt en de drie punten mee naar huis, meer moet dat nu toch niet zijn. Dit was een goed begin, al beseffen we ook dat het nog maar een begin is. Het moet nog beter, nog sterker."

"We trainden nog maar een keertje samen", vulde Onuachu aan. "Het was wat anders dan vorig jaar, toen ik inderdaad veel alleen voorin stond. Het ging wel goed, het is aan de coach om te beslissen. Ik ben nog niet 100%, maar invallen, scoren en winnen geeft een positief gevoel."