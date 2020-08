Beerschot kan op steun van burgemeester De Wever rekenen in stadiondossier: "Dit is heilige grond, maar..."

Na zeven jaar in de lagere regionen te hebben doorgebracht wordt er vanaf volgend weekend eindelijk weer op het allerhoogste niveau gevoetbald in het Olympisch Stadion. Maar voor hoe lang nog?

En dan hebben we het niet over degradatie, want als de club haar ambities kan waarmaken is Beerschot de komende jaren een stabiele eersteklasser. De vraag is echter of de bouwplannen worden omgezet in bouwwerken.

"We proberen de best mogelijke huisbaas te zijn. We hebben ons steeds ingezet voor de club en kennen de ambities van de club: in de hoogste divisie zijn en blijven én er ook een rol in spelen. Een rol die de traditie van deze club waardig is", vertelt Bart De Wever (N-VA) over de relatie tussen voetbalclub en stadsbestuur.

Infrastructuur eerste klasse waardig

En die relatie staat voor een grote uitdaging. "Die ambitie gaat ook gepaard met een vraag naar infrastructuur. Dit is natuurlijk heilige grond en die roept hevige emoties op, maar we moeten ook naar de toekomst durven kijken", verwees De Wever naar een nieuw stadion.

"Durven kijken naar een infrastructuur die waardig is aan een club die in eerste klasse speelt. Het bestuur is ambitieus en wij, de stad Antwerpen, willen in die ambitie ook partner zijn", besloot de burgemeester van Antwerpen.