Danny Vukovic & Joakim Mæhle teleurgesteld: "Het is iets waar we als ploeg naar moeten kijken"

KRC Genk is er niet in geslaagd om een 6 op 6 te boeken. Deze namiddag raakten de Limburgers niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen OH Leuven. Ito en Henry waren de doelpuntenmakers van dienst.

Danny Vukovic, de doelman van KRC Genk, was teleurgesteld na de wedstrijd. "We moesten de zege veiligstellen en het is niet gelukt. Ze speelden op de counter en we hadden er niet echt een antwoord op. Het is iets waar we naar moeten kijken en het doel de komende week is om hard te werken. Volgend weekend staat er namelijk opnieuw een belangrijke wedstrijd op het programma.

Maehle zei iets over de moeilijke slotfase waarmee zijn ploeg te maken kreeg. "Als je op voorsprong komt, kom je onder druk te staan. Ze veranderden hun wedstrijdplan en kwamen hoog druk zetten. Ze speelden all-in en jammer genoeg voor ons konden ze ook scoren", aldus Maehle op de persconferentie.

Door Sander Di Monaco