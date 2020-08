Geen pijnlijke strafschoprelletjes meer bij Antwerp dit seizoen? Leko licht een tipje van de sluier

Wanneer de scheidsrechter vorig seizoen naar de stip wees voor een penalty voor de Great Old, dan was het gissen wie de elfmeter ging trappen. Op speeldag 1 van het nieuwe seizoen dwong Antwerp al meteen een strafschop af en het was Lior Refaelov die zijn verantwoordelijkheid nam.

Vorig jaar was het een warboel, om het zacht uit te drukken. Lior Refaelov en Dieumerci Mbokani namen de grote meerderheid van de penalty's voor zich, al hadden ze er wellicht liever meer getrapt dan de ander. En dan kwam Lamkel Zé zich nog een keer moeien en Mirallas mocht er ook een inschieten. Dit jaar is er wellicht meer structuur.

Ongeschreven wet

We legden het thema voor aan de Kroaat en die bevestigde dat hij met een lijst werkt. "Net zoals voor andere situaties." Die lijst gaat hij om overduidelijke, tactische redenen niet bekend maken, maar het komt erop neer dat het of Lior Refaelov is, of Dieumerci Mbokani is die schiet.

"Als een van die twee op het veld staat zal ook een van hen de strafschop nemen." Maar staat Refaelov dan boven Mbokani? Dat wil Leko niet gezegd hebben. Het was immers Mbokani die de strafschop had uitgelokt en een ongeschreven wet van het voetbal dicteert dat die speler de strafschop niet neemt. "Er zijn ongeschreven wetten die we respecteren, ja", besloot de Kroaat.